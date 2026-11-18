Семеро погибли и еще четверо ранены в ЛНР во время атаки дронов

В ЛНР во время атаки БПЛА погибло семь человек и четверо ранены Семеро погибли и еще четверо ранены в ЛНР во время атаки дронов

Москва18 ноя Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА погибли семь человек и четверо получили ранения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Леонид Пасечник.

На автодорогах Старобельского и Новоайдарского муниципальных округов неонацисты атаковали легковой автомобиль и микроавтобус, погибли двое водителей. Еще несколько ударов ВФУ нанесли в Новопсковском муниципальном округе по грузовым автомобилям, погибли двое мужчин говорится в сообщении

В районе села Светлое Старобельского дрон атаковал трактор, погиб 22-летний мужчина.

В Беловодском муниципальном округе в результате удара по грузовому автомобилю дорожной службы погиб работник. Еще один человек ранен.

В Троицком БПЛА атаковал женщин, которые шли по улице. Погибла 62-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Также во время другого удара дрона пострадал 66-летний мужчина.