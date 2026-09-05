В ЛНР за сутки пять человек погибли и пятеро ранены при атаках ВСУ

В ЛНР в результате атак и обстрелов ВСУ погибли пять человек, пятеро пострадали В ЛНР за сутки пять человек погибли и пятеро ранены при атаках ВСУ

Москва5 сен Вести.В Луганской Народной Республике за минувшие сутки в результате атак Вооруженных формирований Украины погибли пять человек, в том числе подросток, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе MAX.

Тяжелые сутки для нашей республики: погибли пять человек, среди них подросток, еще пятеро ранены написал Леонид Пасечник

В Брянке при ударе по легковому автомобилю погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мать. В Луганске в результате атаки БПЛА на легковушку погиб 35-летний мужчина, ранен 26-летний парень.

В Кременском округе от удара ВФУ по еще одному автомобилю пострадала супружеская пара. В Северодонецке 68-летняя женщина получила травмы при атаке украинского дрона.

В Лисичанске в результате взрыва мины погиб 29-летний тракторист. В Краснодонском округе от взрывов погиб 14-летний подросток, 13-летний - ранен.

Всего за сутки под ударами Вооруженных сил Украины оказались девять муниципалитетов – повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили.