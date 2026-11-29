Из-за атак ВСУ в ЛНР погибли два человека и ранены 18

Два человека погибли и 18 ранены в ЛНР при атаках ВСУ Из-за атак ВСУ в ЛНР погибли два человека и ранены 18

Москва29 ноя Вести.Два человека погибли и 18 ранены в результате атак ВСУ на ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX. Он написал, что это – уточненные данные последствий обстрелов вчерашнего дня и минувшей ночи.

По информации Пасечника, до семи возросло число раненых. Пятеро из них – студенты колледжей и университета.

По уточненным данным, вчера в результате бесчеловечного удара по Луганску погибли двое юношей… 18 ранены говорится в публикации

Вечером 28 ноября и минувшей ночью ВСУ нанесли новые удары, в результате которых несколько человек пострадали. Также есть повреждения зданий, в том числе одного из коммунальных предприятий республики.

В Лисичанске БПЛА ударил по придомовой территории. В результате этого ранения получили 13-летняя девочка, две 16-летних девушки и двое юношей 18 и 22 лет.

На участке дороги Новоайдар – Северодонецк дрон противника атаковал легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина.

На участке дороги Смоляниново – Северодонецк ранения получил водитель грузовика.

На автодороге в Краснодонском также под удар попал грузовой автомобиль, пострадал его водитель.

В Кременной во время атаки БПЛА на придомовую территорию ранены супруги. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил глава ЛНР.

В целом системами ПВО и силами МОГ над территорией республики было уничтожено порядка 170 воздушных целей, уточнил Пасечник.