При атаках ВСУ в ЛНР погиб мужчина, еще три мирных жителя получили ранения

В ЛНР при атаках ВСУ погиб один человек, трое жителей пострадали При атаках ВСУ в ЛНР погиб мужчина, еще три мирных жителя получили ранения

Москва28 сен Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о трех пострадавших и одном погибшем гражданине при ударах ВСУ в регионе.

На дороге Луганск — Алчевск вражеский дрон атаковал машину, в результате несовместимые с жизнью травмы получил 29-летний мужчина. Также пострадал 28-летний мужчина, он под наблюдением врачей.

В Троицком муниципальном округе ВФУ ударили по легковой машине, ранен водитель. В Лисичанске атакована придомовая территория, пострадала женщина отмечается в сообщении в MAX

Больше 30 воздушных целей уничтожено над ЛНР, добавил глава республики.