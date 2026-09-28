Москва28 сенВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о трех пострадавших и одном погибшем гражданине при ударах ВСУ в регионе.
На дороге Луганск — Алчевск вражеский дрон атаковал машину, в результате несовместимые с жизнью травмы получил 29-летний мужчина. Также пострадал 28-летний мужчина, он под наблюдением врачей.
В Троицком муниципальном округе ВФУ ударили по легковой машине, ранен водитель. В Лисичанске атакована придомовая территория, пострадала женщинаотмечается в сообщении в MAX
Больше 30 воздушных целей уничтожено над ЛНР, добавил глава республики.