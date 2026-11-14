В ЛНР ранены три водителя, перевозившие зерно, хлеб и стройматериалы

Один человек убит и трое ранены в результате ударов по ЛНР В ЛНР ранены три водителя, перевозившие зерно, хлеб и стройматериалы

Москва14 ноя Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник привел данные о последствиях ударов ВСУ по территории региона.

По данным руководителя субъекта, один человек погиб и трое – получили ранения.

В Рубежном вражеский БПЛА ударил вблизи магазина, погиб 37-летний мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Кроме того, в Старобельском, Станично-Луганском и Перевальском муниципальных округах под ударами противника оказались грузовые автомобили, перевозившие продукцию гражданского назначения - зерно, хлеб и стройматериалы. Ранения получили три водителя.

Также ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Новой Астрахани Кременского муниципального округа и пожарных в Старобельске, тушивших возгорание после удара по АЗС. В этих случаях никто не пострадал.