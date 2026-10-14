Пасечник: один погиб, еще 12 человек ранены после удара ВСУ по городам ЛНР

Один человек погиб, еще 12 человек получили ранение после удара ВСУ по ЛНР Пасечник: один погиб, еще 12 человек ранены после удара ВСУ по городам ЛНР

Москва14 окт Вести.Глава ЛНР Леонид пасечник рассказал в MAX о последствия удара ВСУ по городам ЛНР.

Так в строительном городке подрядчика, который занимается ремонтно-восстановительными работами в городе Счастье – пригороде столицы республики - погиб работник, еще шестеро были ранены.

При этом, неонацисты препятствовали эвакуации пострадавших, сохранялась угроза повторных ударов.

В Северодонецке ВФУ ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе атакована гостиница, ранен 55-летний мужчина сказано в публикации

В городе Рубежном ранения получили две женщины – 38 и 68 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам главы региона, ударам вражеских БПЛА подверглись еще 7 муниципалитетов, включая столицу республики. Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства.

В ликвидации последствий задействованы сотрудники оперативных служб.