Москва14 октВести.Глава ЛНР Леонид пасечник рассказал в MAX о последствия удара ВСУ по городам ЛНР.
Так в строительном городке подрядчика, который занимается ремонтно-восстановительными работами в городе Счастье – пригороде столицы республики - погиб работник, еще шестеро были ранены.
При этом, неонацисты препятствовали эвакуации пострадавших, сохранялась угроза повторных ударов.
В Северодонецке ВФУ ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе атакована гостиница, ранен 55-летний мужчинасказано в публикации
В городе Рубежном ранения получили две женщины – 38 и 68 лет.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По словам главы региона, ударам вражеских БПЛА подверглись еще 7 муниципалитетов, включая столицу республики. Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства.
В ликвидации последствий задействованы сотрудники оперативных служб.