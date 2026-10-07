В ЛНР при атаке БЛПА ВСУ погибла женщина, ранены шесть мирных жителей

Пасечник: в результате атаки БПЛА погибла жительница ЛНР В ЛНР при атаке БЛПА ВСУ погибла женщина, ранены шесть мирных жителей

Москва7 окт Вести.В ЛНР в результате очередной атаки ВСУ один человек погиб, шестеро получили ранения. Подробности в MAX сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Сватовском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль. От полученных травм погибла 80-летняя женщина… В этой машине находились еще трое мужчин и одна женщина, они получили ранения различной степени тяжести говорится в сообщении

На участке дороги Северодонецк – Лисичанск под удар ВФУ попала "Газель", водитель ранен. В Новоайдарском муниципальном округе был атакован гражданский грузовик, ранен 53-летний мужчина. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Всего за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура уточнил Пасечник

К ликвидации последствий привлечены необходимые службы и местные власти. Всего над территорией республики уничтожено около 80 воздушных целей.