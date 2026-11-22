В ЛНР в результате атак со стороны Украины один человек погиб и трое пострадали

Один человек погиб и трое получили ранения при атаках ВСУ на ЛНР В ЛНР в результате атак со стороны Украины один человек погиб и трое пострадали

Москва22 ноя Вести.Один человек погиб и трое получили ранения в результате атак со стороны Украины в Луганской Народной Республике. Противник бьет по мирным жителям с применением БПЛА. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В результате атак вражеских БПЛА в республике погиб один человек, еще трое ранены… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь написал он в мессенджере МАХ

Смертельные ранения получил житель Северодонецка. Беспилотник пытался атаковать "Газель", но под ударом оказался мужчина, проезжавший мимо на велосипеде.

Гражданские транспортные средства также стали целями вражеских дронов на дорогах в Беловодском и Кременском муниципальных округах, там ранены два человека.

Еще один мужчина пострадал при ударе БПЛА возле жилого дома в селе Осиновое Новопсковского муниципального округа.