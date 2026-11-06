Москва6 нояВести.Украинские боевики нанесли новые удары по ЛНР, в результате террористических действий пострадали 6 мирных граждан. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В районе села Придорожное … неонацисты атаковали микроавтобус, следовавший по маршруту "Воронеж — Луганск". В результате удара три пассажира пострадали … В Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетяхнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Северодонецке беспилотник атаковал легковушку — пострадал 38-летний мужчина. В Старобельске атакован грузовик — ранен мирный житель.
Под удары попали транспортные средства, жилые дома, коммунальная и гражданская инфраструктура в Стаханове, Луганске, Северодонецке, Станично-Луганском, Белокуракинском, Краснодонском, Новоайдарском, Новопсковском, Троицком, Меловском муниципальных округах.
Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневыми группами (МОГ) над территорией региона уничтожено около 40 воздушных целей.