Москва24 октВести.В Луганской Народной Республике зафиксированы новые удары со стороны Украины. В результате них в нескольких населенных пунктах пострадали семеро, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.
ВФУ продолжают действовать террористическими методами: семь человек получили ранениянаписал он в своем канале
Четыре человека пострадали в Свердловском муниципалитете после атаки на многоквартирный жилой дом. Есть повреждения здания.
Еще двое ранены при ударе на рейсовый автобус, ехавший по дороге Лутугино – Красный Луч. Также один человек получил травмы в Старобельском округе при поездке на электросамокате.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Пасечник.