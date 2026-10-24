Украина нанесла несколько ударов по ЛНР, пострадали семь мирных жителей

Семь мирных жителей ЛНР пострадали от ударов Украины Украина нанесла несколько ударов по ЛНР, пострадали семь мирных жителей

Москва24 окт Вести.В Луганской Народной Республике зафиксированы новые удары со стороны Украины. В результате них в нескольких населенных пунктах пострадали семеро, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Четыре человека пострадали в Свердловском муниципалитете после атаки на многоквартирный жилой дом. Есть повреждения здания.

Еще двое ранены при ударе на рейсовый автобус, ехавший по дороге Лутугино – Красный Луч. Также один человек получил травмы в Старобельском округе при поездке на электросамокате.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Пасечник.