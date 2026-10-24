До шести выросло число граждан, пострадавших при ударах ВСУ по Свердловску в ЛНР

До 6 выросло число пострадавших при ударах ВСУ по Свердловску в ЛНР До шести выросло число граждан, пострадавших при ударах ВСУ по Свердловску в ЛНР

Москва24 окт Вести.До шести выросло число мирных граждан, пострадавших при ударах украинских боевиков по Свердловску в ЛНР. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

Ранее в этот день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о семи пострадавших гражданах, четверо из которых ранены в Свердловском муниципальном округе.

За медицинской помощью обратились еще два человека, пострадавших в результате удара неонацистов по многоквартирному жилому дому написала Пащенко в своем канале в мессенджере МАХ

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

24 октября над территорией ЛНР было сбито около 100 украинских беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения. Так, в Свердловске ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому — 5-этажка повреждена, обрушилась плита перекрытия. Также удары пришлись по автобусу "Перевальск - Краснодар" и по Хрящеватому, там полностью разрушены частный 2-этажный дом и гражданское авто, частично повреждены еще один частный дом и автомобиль.