"Кровь льется, стекла выбиты": очевидица — об ударе БПЛА в Свердловске ЛНР Жительница Свердловска: после удара ВСУ посыпались стекла, которыми ранило

Москва24 окт Вести.Украинские боевики вновь атаковали Свердловск и другие населенные пункты в ЛНР, в результате вражеских прилетов ранения получили семь мирных граждан. Одна из пострадавших Нина Ястребова рассказал в интервью ИС "Вести" о моменте прилета.

Я сидела на кухне за столом, чай пила …, а сестра в зале [была] … И все мгновенно залетело, все посыпались стекла … По голове кровь [полилась] … Стекла … [в] спальне выбиты, на кухне выбиты рассказала женщина

По словам женщины, после происшествия на помощь быстро пришли соседи, затем прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

Сестра Нины Ястребовой, за которой та ухаживает, не пострадала, однако ее также доставили в больницу.