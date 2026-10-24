Один из пострадавших после удара ВСУ в Свердловске в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших после ударов ВСУ в ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии Один из пострадавших после удара ВСУ в Свердловске в крайне тяжелом состоянии

Москва24 окт Вести.Один из пострадавших после ударов украинских боевиков в Свердловске ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ИС "Вести" рассказал дежурный анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Бошко.

После удара беспилотника в наше отделение [Свердловской центральной городской многопрофильной больницы] поступил один пострадавший. Состояние пациента крайне тяжелое. Он поступил в состоянии травматического, геморрогического шока. На данный момент проводятся стабилизационные мероприятия с целью возможного … перевода пациента в Республиканскую клиническую больницу. Тяжелая черепно-мозговая травма и множественные повреждения мелкими осколками всего тела сказал медик

В момент прилета мужчина лежал на диване в комнате. На крики о помощи откликнулись очевидцы, которые вызвали спасателей и помогли вытащить раненного.

Произошедшее ИС "Вести" также прокомментировал сын пострадавшего Юрий Неманежин.

[Он] находился в сознании, … разговаривал. Сейчас он, как доктор сказал, в искусственной коме, и состояние крайне тяжелое … [Дома также находились жена и дочка]. Дочка спала. Жена в телефоне лазила, … услышала звук, и … только успела дочку накрыть … Жена посеченная … [У дочки задета] губа, зуб открошился рассказал мужчина

24 октября над территорией ЛНР было сбито около 100 украинских беспилотников. В результате вражеской агрессии пострадали 7 человек.

Также зафиксированы повреждения. Так, в Свердловске ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому — 5-этажка повреждена, обрушилась плита перекрытия. Также удары пришлись по автобусу "Перевальск - Краснодар" и по Хрящеватому, там полностью разрушены частный 2-этажный дом и гражданское авто, частично повреждены еще один частный дом и автомобиль.