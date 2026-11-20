В Луганске врач рассказал о состоянии одного из пострадавших при атаке ВСУ Главврач Новрузов: попавший под завал мужчина находится в реанимации

Москва20 ноя Вести.Житель Луганска, который оказался под завалом в результате атаки ВСУ в ночь на 20 ноября, на данный момент находится в реанимации под динамическим наблюдением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главного врача по медицинской работе Луганской республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.

Пациента доставили к нам … по анамнезу из-под завалов. Он сейчас под наблюдением в реанимации … Поэтому там ведется динамические наблюдение за ним, чтобы в случае какой-либо декомпенсации органов и систем вовремя среагировать и провести все профилактические мероприятия сказал Новрузов

Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску. В результате погибли три человека.