Москва20 нояВести.Житель Луганска, который оказался под завалом в результате атаки ВСУ в ночь на 20 ноября, на данный момент находится в реанимации под динамическим наблюдением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главного врача по медицинской работе Луганской республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.
Пациента доставили к нам … по анамнезу из-под завалов. Он сейчас под наблюдением в реанимации … Поэтому там ведется динамические наблюдение за ним, чтобы в случае какой-либо декомпенсации органов и систем вовремя среагировать и провести все профилактические мероприятиясказал Новрузов
Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску. В результате погибли три человека.