В Луганске перекрыли движение в сторону пострадавшего при атаке ВСУ поселка

После массированного удара ВСУ в Луганске перекрыто движение на части улиц В Луганске перекрыли движение в сторону пострадавшего при атаке ВСУ поселка

Москва20 ноя Вести.В Луганске перекрыли движение в сторону поселка Юбилейный, который оказался под массированным ударом ВСУ. Об этом сообщили в городской администрации.

О временном ограничении движения транспортных средств всех видов по ул. Артемовской и ул. Королева. В связи с временным ограничением общественный транспорт будет осуществлять движение до остановки "Екатериновка". Объезд всех видов транспорта будет временно осуществляться через. г. Александровск говорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ

Боевики атаковали жилые кварталы в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть, в том числе ребенок 2018 года рождения, получили ранения.

В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами. На местах работают спасатели, под завалами могут находиться люди.