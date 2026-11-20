Москва20 нояВести.В Луганске перекрыли движение в сторону поселка Юбилейный, который оказался под массированным ударом ВСУ. Об этом сообщили в городской администрации.
О временном ограничении движения транспортных средств всех видов по ул. Артемовской и ул. Королева. В связи с временным ограничением общественный транспорт будет осуществлять движение до остановки "Екатериновка". Объезд всех видов транспорта будет временно осуществляться через. г. Александровскговорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ
Боевики атаковали жилые кварталы в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть, в том числе ребенок 2018 года рождения, получили ранения.
В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами. На местах работают спасатели, под завалами могут находиться люди.