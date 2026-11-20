Три человека погибли и шесть пострадали при массированном ударе ВСУ по Луганску

ВСУ нанесли массированный удар по Луганску, есть погибшие и раненые Три человека погибли и шесть пострадали при массированном ударе ВСУ по Луганску

Москва20 ноя Вести.Украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску. В результате погибли три человека. На местах работают оперативные службы, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Противник атаковал жилые кварталы в ночь на 20 ноября, пятницу. В одном из многоквартирных домов произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.

ВФУ ночью нанесли массированный удар по поселку Юбилейный в Луганске… К несчастью, есть погибшие. Предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе девочка 2018 года рождения.

Для помощи раненым и ликвидации последствий атаки задействованы все силы. Информация уточняется.