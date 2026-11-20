После ночного удара ВСУ по Луганску возбуждено дело по двум статьям УК РФ СК возбудил уголовное дело после массированного ночного удара ВСУ по Луганску

Москва20 ноя Вести.Уголовное дело о теракте и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества возбуждено после массированного ночного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в мессенджере МАХ.

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Луганск (ст.ст. 105, 167 УК РФ)… Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы, выясняются тип и модель примененных БПЛА говорится в сообщении

Украинские боевики атаковали жилые кварталы в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть, в том числе ребенок 2018 года рождения, получили ранения.

В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами. На местах работают спасатели, под завалами могут находиться люди. В городе перекрыто движение на части улиц.