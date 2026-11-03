Москва3 нояВести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков на рейсовый автобус "Луганск – Зимогорье" в ЛНР, в результате чего один человек погиб, еще 8 пострадали. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Вечером 2 ноября боевики киевского режима на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа прицельно ударили по транспортному средству с мирными жителями.
Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки … (ст. 205 УК РФ) … Организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВСУ, а также всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Организовано полное и всестороннее расследование.