Москва6 октВести.Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинских боевиков по автобусу с людьми в Горловке ДНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
По факту террористических атак … ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по … ст. 205 УК РФ (террористический акт)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей БПЛА, а также лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступления.
Украинские боевики в Калининском районе Горловки ударили по автобусу. Изначально сообщалось о 7 пострадавших, однако в СК уточнили, что ранения различной степени тяжести получили 8 человек.