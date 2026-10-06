Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по автобусу с людьми в Горловке

Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по автобусу в Горловке Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по автобусу с людьми в Горловке

Москва6 окт Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинских боевиков по автобусу с людьми в Горловке ДНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

По факту террористических атак … ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по … ст. 205 УК РФ (террористический акт) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей БПЛА, а также лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступления.

Украинские боевики в Калининском районе Горловки ударили по автобусу. Изначально сообщалось о 7 пострадавших, однако в СК уточнили, что ранения различной степени тяжести получили 8 человек.