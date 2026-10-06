Москва6 октВести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры с места атаки гражданского автобуса с рабочими со стороны украинских боевиков.
Враг нанес удар 6 октября около 07.00 мск в Калининском районе Горловки в ДНР.
Под удар беспилотника попал гражданский автобус с рабочими. Дрон прилетел прямо в крышу: пробил обшивку, осколками посекло салон … отсутствуют сиденья, остекление … Общественный транспорт попадает под удары регулярно, … причем время для своих атак Киев выбирает целенаправленно самое загруженное — час пик, когда люди едут с работы или … на работупередает военный корреспондент ИС "Вести"
Как ранее уточнили в Следственном комитете России, в результате удара пострадали 8 человек.
Двое из них госпитализированы: мужчина с травматической ампутацией нижней конечности и женщина с акубаротравмойдобавил военкор
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
В настоящее время повышенная беспилотная опасность объявлена на территории всего региона.