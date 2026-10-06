ИС "Вести" публикует кадры с места прилета дрона ВСУ по автобусу в Горловке

ИС "Вести" публикует кадры прилета дрона ВСУ по автобусу с людьми в Горловке ИС "Вести" публикует кадры с места прилета дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Москва6 окт Вести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры с места атаки гражданского автобуса с рабочими со стороны украинских боевиков.

Враг нанес удар 6 октября около 07.00 мск в Калининском районе Горловки в ДНР.

Под удар беспилотника попал гражданский автобус с рабочими. Дрон прилетел прямо в крышу: пробил обшивку, осколками посекло салон … отсутствуют сиденья, остекление … Общественный транспорт попадает под удары регулярно, … причем время для своих атак Киев выбирает целенаправленно самое загруженное — час пик, когда люди едут с работы или … на работу передает военный корреспондент ИС "Вести"

Как ранее уточнили в Следственном комитете России, в результате удара пострадали 8 человек.

Двое из них госпитализированы: мужчина с травматической ампутацией нижней конечности и женщина с акубаротравмой добавил военкор

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В настоящее время повышенная беспилотная опасность объявлена на территории всего региона.