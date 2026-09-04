После удара ВСУ по автобусу в Горловке возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после атаки ВСУ на автобус в Горловке После удара ВСУ по автобусу в Горловке возбудили уголовное дело

Москва4 сен Вести.По факту украинской атаки на автобус в Горловке возбудили уголовное дело. Об этом сообщает в MAX Следственный комитет РФ.

Уточняется, что 3 сентября ВСУ ударили по автобусу, который ехал по маршруту № 1 в Никитовском районе Горловки.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ) пишет СК

Уточняется, что в результате атаки пострадали мирные жители. Их точное число не сообщается.

Ранее стало известно, что в четверг, 3 сентября, в результате нескольких атак ВСУ погибли три мирных жителя ДНР.