Москва4 сенВести.По факту украинской атаки на автобус в Горловке возбудили уголовное дело. Об этом сообщает в MAX Следственный комитет РФ.
Уточняется, что 3 сентября ВСУ ударили по автобусу, который ехал по маршруту № 1 в Никитовском районе Горловки.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)пишет СК
Уточняется, что в результате атаки пострадали мирные жители. Их точное число не сообщается.
Ранее стало известно, что в четверг, 3 сентября, в результате нескольких атак ВСУ погибли три мирных жителя ДНР.