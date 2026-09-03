Москва3 сенВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона в четверг, 3 сентября.
Три человека погибли в результате ударов по автотранспортному предприятию в Волновахе, рейсовому автобусу в Никитовском районе Горловки и мусоровозу ГУП "Донснабкомплект" в поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа.
Три человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУговорится в заявлении главы региона в MAX
Пострадавшие получили ранения в Волновахе, Горловке, Ясиноватском муниципальном округе и на автомобильной дороге Р-150.
Также повреждения получили шесть жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять автобусов, 15 грузовиков и легковых машин.