За день ВСУ убили в ДНР трех человек, ранены 14 жителей

При ударах ВСУ 3 сентября в ДНР убиты три и ранены 14 человек За день ВСУ убили в ДНР трех человек, ранены 14 жителей

Москва3 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона в четверг, 3 сентября.

Три человека погибли в результате ударов по автотранспортному предприятию в Волновахе, рейсовому автобусу в Никитовском районе Горловки и мусоровозу ГУП "Донснабкомплект" в поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа.

Три человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в заявлении главы региона в MAX

Пострадавшие получили ранения в Волновахе, Горловке, Ясиноватском муниципальном округе и на автомобильной дороге Р-150.

Также повреждения получили шесть жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять автобусов, 15 грузовиков и легковых машин.