За день в ДНР один мирный житель погиб, 7 пострадали из-за ударов ВСУ

За день в ДНР один человек погиб, 7 пострадали в результате ударов ВСУ За день в ДНР один мирный житель погиб, 7 пострадали из-за ударов ВСУ

Москва25 авг Вести.За день в ДНР один мирный житель погиб, еще 7 получили ранения в результате атак украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 г.р. … Там же пострадал мужчина 1984 г.р. ... В Ждановке ... при атаке на грузовой автомобиль пострадали экспедитор-женщина 1982 г.р., водитель-мужчина 1978 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный жилой дом пострадала женщина 1949 г.р.; в Енакиево при атаке на грузовой автомобиль коммунального предприятия — мужчина 1972 г.р. В Светлодарске при атаке на грузовой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1977 г.р.; в Ясиноватском муниципальном округе — дорожный рабочий 1976 г.р.

Родным и близким погибшей девушки глава ДНР выразил соболезнования, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус, восемь грузовых автомобилей в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Новоазовском, Старобешевском, Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах.