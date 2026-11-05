Уголовное дело о теракте возбуждено после удара дрона ВСУ по автобусу в ЛНР

После атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР возбуждено дело о теракте Уголовное дело о теракте возбуждено после удара дрона ВСУ по автобусу в ЛНР

Москва5 ноя Вести.После удара украинского дрона по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике, в результате которого 5 человек погибли и 13 пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ)… Следственный комитет России проведет комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ВСУ ударили по автобусу "Петровка — Луганск" рано утром 5 ноября, в четверг. Среди раненых – двое подростков 15 и 17 лет.

Как рассказал ИС "Вести" заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.