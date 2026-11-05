Омбудсмен: более 50 человек погибли за два месяца при атаках на транспорт в ЛНР

Более 50 человек погибли за два месяца при атаках ВСУ на автотранспорт в ЛНР Омбудсмен: более 50 человек погибли за два месяца при атаках на транспорт в ЛНР

Москва5 ноя Вести.За последние два месяца в Луганской Народной Республике в результате украинских атак по гражданскому транспорту погибли более 50 человек. Об этом информационной службе "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

За летне-осенний период 2026 года мы фиксируем усиление нанесения врагом ударов посредством БПЛА по гражданскому автотранспорту. Только за последние два месяца погибло более 50 человек сказала Сорока

Она подчеркнула, что киевский режим целенаправленно атакует мирное население, и назвала случившееся очередным актом террора и геноцида.

ВСУ ударили по автобусу "Петровка — Луганск" рано утром 5 ноября, в четверг. В результате погибли 5 человек, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших – подростки 15 и 17 лет.