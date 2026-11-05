Двое пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР в крайне тяжелом состоянии

Врач рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ЛНР Двое пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР в крайне тяжелом состоянии

Москва5 ноя Вести.Двое пострадавших в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу "Петровка — Луганск" находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель главного врача по хирургической части Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

Четыре пациента находятся в реанимационном отделении, из них двое пациентов – в крайне тяжелом состоянии, остальные в тяжелом. Остальные пациенты госпитализированы в отделения хирургического профиля… Их состояние тоже оценивается как тяжелое. Травмы именно взрывные, ожоговые и политравмы сказал Котуха

ВСУ ударили по автобусу "Петровка — Луганск" рано утром 5 ноября, в четверг. В результате погибли 5 человек, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших – подростки 15 и 17 лет.