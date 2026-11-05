Москва5 нояВести.Украинские боевики прицельно ударили по рейсовому автобусу "Петровка — Луганск", в результате атаки погибли 5 человек, еще 13, среди которых двое подростков, пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Враг нанес удар утром 5 ноября.
По предварительным данным, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Среди раненых — двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиковнаписал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ
Еще один удар боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково — Ровеньки — погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус — ранен 38-летний мужчина.