Пять человек погибли, 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР — погибли 5 человек, еще 13 ранены Пять человек погибли, 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

Москва5 ноя Вести.Украинские боевики прицельно ударили по рейсовому автобусу "Петровка — Луганск", в результате атаки погибли 5 человек, еще 13, среди которых двое подростков, пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Враг нанес удар утром 5 ноября.

По предварительным данным, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Среди раненых — двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

Еще один удар боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково — Ровеньки — погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус — ранен 38-летний мужчина.