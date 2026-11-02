Москва2 нояВести.Украинские боевики атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье в ЛНР, в результате один человек погиб, еще 8 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
ВСУ нанесли очередной удар по гражданскому транспорту вечером 2 ноября, в понедельник.
На участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа неонацисты прицельно атаковали рейсовый автобус "Луганск – Зимогорье". По предварительным данным, погиб один человек, еще 8 пострадалинаписал руководитель республики в мессенджере МАХ
На месте работают представители оперативных и экстренных служб.