22:32 02 ноября 2026 Екатерина Буркова Происшествия

ВСУ атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье, есть погибший и раненые ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР, один человек погиб и 8 пострадали