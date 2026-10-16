В ЛНР при атаке ВСУ на микроавтобус погиб водитель и ранены десять пассажиров

В ЛНР атакован микроавтобус, погиб водитель и пострадали десять человек В ЛНР при атаке ВСУ на микроавтобус погиб водитель и ранены десять пассажиров

Москва16 окт Вести.В Луганской Народной Республике при атаке ВСУ на микроавтобус погиб водитель и пострадали десять пассажиров. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Отмечается, что атака произошла на участке дороги Новоайдар – Счастье вечером в пятницу, 16 октября. Украинские войска ударили по микроавтобусу, следовавшему по маршруту Лисичанск – Краснодар.

Сегодня вечером на участке дороги Новоайдар - Счастье неонацисты атаковали микроавтобус Лисичанск - Краснодар. В результате циничной атаки погиб водитель. Предварительно известно о десяти раненых пассажирах говорится в публикации

Троих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, остальных доставили в ближайшее к месту удара медицинское учреждение.

Для помощи пострадавшим задействованы все необходимые службы.