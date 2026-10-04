В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек, еще трое ранены

В ЛНР за сутки жертвой атак ВСУ стал один человек, еще трое пострадали В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек, еще трое ранены

Москва4 окт Вести.За минувшие сутки из-за атак украинских войск в Луганской Народной Республике один погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

За сутки в результате террористических атак погиб один человек, еще трое получили ранения написал Леонид Пасечник

На автомобильной дороге Антрацит - Должанский украинский дрон атаковал легковушку. 26-летний водитель погиб на месте от полученных травм. 25-летнюю девушку, находившуюся в той же машине, доставили в больницу.

В Перевальском округе на дороге в районе города Зоринска ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи. Медики успели выйти из машины, у водителя - осколочное ранение.

В Троицком округе удар пришелся по грузовику, припаркованному у дома. В результате ранен мужчина 53 лет.

За минувшие сутки обстрелам со стороны противника подверглись девять муниципалитетов республики. Последствия устраняют профильные службы и местные власти, а следователи СУ СК России по ЛНР документируют преступления.

Силы ПВО и мобильно-огневые группы сбили порядка 150 воздушных целей над территорией республики.