Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на дороге в ЛНР

ВСУ атаковали транспорт на трассе в ЛНР, два мирных жителя ранены Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на дороге в ЛНР

Москва19 окт Вести.В Луганской Народной Республике украинские беспилотники дважды атаковали один и тот же участков на трассе из Лисичанска в Луганск. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На участке дороги Лисичанск — Луганск БПЛА нанес удар по грузовой машине, пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке ранение получил 27-летний мужчина. Всем им оказывается медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Еще одной целью украинских боевиков стал Первомайский округ. Там удар пришелся по машине ритуальный услуг. Три человека погибли.