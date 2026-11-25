Москва25 нояВести.В результате украинской атаки в ЛНР погибли три мирных жителя, еще два получили ранения. Об этом сообщил в MAX глава республики Леонид Пасечник.
В Краснодонском муниципальном округе неонацисты нанесли удар по "Газели", пострадал 24-летний экспедитор. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалосьговорится в сообщении
На участке дороги Марковка – Луганск украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Погибли мужчина и женщина. Пасечник выразил соболезнования их близким.
В Лисичанске боевики нанесли удар по служебному автомобилю медучреждения. Пострадали двое сотрудников, им оказали необходимую помощь.