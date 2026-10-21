За сутки при атаках ВСУ на ЛНР погибли три мирных жителя

Три человека погибли в результате украинских атак на ЛНР за сутки За сутки при атаках ВСУ на ЛНР погибли три мирных жителя

Москва21 окт Вести.За последние 24 часа в результате атак со стороны Украины в Луганской Народной Республике смертельные ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Противник бьет по гражданскому населению с применяем беспилотников. Под ударами боевиков оказались транспортные средства.

В Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", пострадал работник. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось. На участке дороги Кировск - Фрунзе боевики ВФУ атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.