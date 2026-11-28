Москва28 нояВести.ВСУ нанесли удар по восточной части Луганска, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Руководитель субъекта подчеркнул, что украинские беспилотники атаковали местность около торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов в разгар субботнего вечера.
По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, среди них несовершеннолетниеговорится в заявлении
Пострадавших доставили в больницы, людям оказывают помощь, на месте идет ликвидация последствий атаки.