Москва9 нояВести.По центру Луганска был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Руководитель субъекта назвал атаку "варварским ударом" и отметил, что повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура.
Рядом поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины... К счастью, никто не пострадалнаписал в MAX глава региона, подчеркнувший, что сохраняется угроза повторных ударов БПЛА
Кроме того, Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате ударов по ЛНР погибли два человека: женщина в частном доме в Лисичанске и водитель легковой машины на дороге в Алчевске.