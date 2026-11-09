Пасечник: по центру Луганска нанесен варварский удар, есть повреждения

При атаке БПЛА в центре Луганска повреждены дома и гражданская инфраструктура Пасечник: по центру Луганска нанесен варварский удар, есть повреждения

Москва9 ноя Вести.По центру Луганска был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Руководитель субъекта назвал атаку "варварским ударом" и отметил, что повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура.

Рядом поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины... К счастью, никто не пострадал написал в MAX глава региона, подчеркнувший, что сохраняется угроза повторных ударов БПЛА

Кроме того, Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате ударов по ЛНР погибли два человека: женщина в частном доме в Лисичанске и водитель легковой машины на дороге в Алчевске.