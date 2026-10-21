ВСУ атаковали здание ЛТК в центре Луганска, под завалами могут находиться люди

Пасечник о массированной атаке ВСУ на Луганск: "Под завалами могут быть люди" ВСУ атаковали здание ЛТК в центре Луганска, под завалами могут находиться люди

Москва21 окт Вести.Украинские боевики нанесли массированные удары по центру Луганска, в результате существенные повреждения получило здание телефонной компании. На месте работают специалисты, под завалами могут находиться люди. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

ВСУ атаковали город в ночь на 21 октября, среду.

Неонацисты нанесли массированные удары по центру столицы республики. Серьезное повреждение получило здание Луганской телефонной компании. В это время там находилась дежурная смена специалистов, часть из них успела выйти. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди написал руководитель республики в мессенджере МАХ

Всего за последние сутки в результате действий противника погибли три мирных жителя региона.