При массированной атаке ВСУ на Луганск повреждены почта, госархив и жилые дома

Почта, госархив и жилые дома повреждены при массированной атаке ВСУ на Луганск При массированной атаке ВСУ на Луганск повреждены почта, госархив и жилые дома

Москва29 окт Вести.Ранним утром 29 октября массированной атаке ВСУ подвергся центр Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX.

По его информации, системы ПВО и силы МОГ уничтожили над территорией республики больше 40 воздушных целей. Пострадавших нет, но есть множество повреждений на земле.

Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура говорится в публикации

В одной из школ выбито остекление.

Необходимые службы и местные власти ликвидируют последствия атаки противника, сообщил глава республики.