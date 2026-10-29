Москва29 октВести.Ранним утром 29 октября массированной атаке ВСУ подвергся центр Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX.
По его информации, системы ПВО и силы МОГ уничтожили над территорией республики больше 40 воздушных целей. Пострадавших нет, но есть множество повреждений на земле.
Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктураговорится в публикации
В одной из школ выбито остекление.
Необходимые службы и местные власти ликвидируют последствия атаки противника, сообщил глава республики.