Москва17 октВести.Объекты энергетики Луганской Народной Республики подверглись атаке со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Боевики ВФУ атаковали энергетическую инфраструктуру республикинаписал он в мессенджере MAX
В результате абоненты в Луганске и еще 22 муниципалитетах остались без света.
Угроза повторных атак сохраняется, поэтому энергетики пока не могут приступить к ремонтно-восстановительным работам.
Медицинские и социальные учреждения подключены к резервным источникам питания, часть абонентов будет перезапитана по резервным линиям электроснабжения.
Принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации, заверил Пасечник.