Пасечник заявил об атаке энергетической инфраструктуры ЛНР со стороны ВСУ

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР Пасечник заявил об атаке энергетической инфраструктуры ЛНР со стороны ВСУ

Москва17 окт Вести.Объекты энергетики Луганской Народной Республики подверглись атаке со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Боевики ВФУ атаковали энергетическую инфраструктуру республики написал он в мессенджере MAX

В результате абоненты в Луганске и еще 22 муниципалитетах остались без света.

Угроза повторных атак сохраняется, поэтому энергетики пока не могут приступить к ремонтно-восстановительным работам.

Медицинские и социальные учреждения подключены к резервным источникам питания, часть абонентов будет перезапитана по резервным линиям электроснабжения.

Принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации, заверил Пасечник.