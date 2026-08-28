ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР, в некоторых районах нет энергоснабжения

ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР, в некоторых районах нет энергоснабжения

Москва28 авг Вести.Украинские боевики нанесли массированный удар по ЛНР, в результате вражеской агрессии в некоторых муниципалитетах отсутствует энергоснабжение. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

Киевский режим нанес удары ночью 28 августа.

Системы ПВО и мобильные огневые группы несколько часов отражали налет вражеских дронов. Некоторым БПЛА, к сожалению, удалось нанести удары. В связи с чем в ряде муниципалитетов республики отсутствует энергоснабжение. Важно, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

Он также отметил, что в настоящее время угроза повторной атаки сохраняется, в связи с этим осложнен процесс ремонтных работ. Все силы и ресурсы направлены на стабилизацию обстановки.

Ситуация находится на личном контроле главы ЛНР.