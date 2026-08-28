Москва28 авгВести.Украинские боевики нанесли массированный удар по ЛНР, в результате вражеской агрессии в некоторых муниципалитетах отсутствует энергоснабжение. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.
Киевский режим нанес удары ночью 28 августа.
Системы ПВО и мобильные огневые группы несколько часов отражали налет вражеских дронов. Некоторым БПЛА, к сожалению, удалось нанести удары. В связи с чем в ряде муниципалитетов республики отсутствует энергоснабжение. Важно, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питаниянаписал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ
Он также отметил, что в настоящее время угроза повторной атаки сохраняется, в связи с этим осложнен процесс ремонтных работ. Все силы и ресурсы направлены на стабилизацию обстановки.
Ситуация находится на личном контроле главы ЛНР.