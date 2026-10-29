Более 150 тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества после атаки ВСУ

В ЛНР более 150 тысяч человек остаются без света после атаки ВСУ Более 150 тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества после атаки ВСУ

Москва29 окт Вести.В результате атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики произошло аварийное отключение в 6 муниципалитетах, без электричества остаются более 150 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате атаки произошло аварийное отключение в 6 муниципалитетах… На данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов написал Леонид Пасечник

Отмечается, что энергетики сразу начали ремонт и запитали большинство потребителей по резервным схемам. Социальные и медицинские объекты переведены на резервные источники питания. Из-за повышенной нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов возможны временные перебои со светом. Региональный штаб по безопасности электроснабжения ведет непрерывный мониторинг.

Все силы и ресурсы брошены на стабилизацию обстановки, штаб по безопасности электроснабжения региона непрерывно следит за энергосистемой.

Кроме того, ранним утром под массированную атаку попал центр Луганска: повреждены объекты гражданской инфраструктуры и административные здания. Информации о пострадавших не поступало.

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили больше 40 воздушных целей над территорией ЛНР.