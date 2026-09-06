Москва6 сенВести.Отключения потребителей от электроэнергии фиксируются в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве субъекта.
Причиной перебоев стала авария в энергосистеме соседнего региона.
Энергетики находятся на местах и работают с ночи. Основная задача – в кратчайшие сроки стабилизировать систему и обеспечить подачу электроснабжения абонентамговорится в заявлении правительства ЛНР, опубликованном в MAX
Подчеркивается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.
При этом, ситуация осложняется ударами по объектам энергетической инфраструктуры ЛНР. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и ресурсы.