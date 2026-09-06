В ЛНР фиксируются отключения электричества из-за аварии в другом регионе

Из-за аварии в соседнем регионе в ЛНР фиксируются отключения электричества В ЛНР фиксируются отключения электричества из-за аварии в другом регионе

Москва6 сен Вести.Отключения потребителей от электроэнергии фиксируются в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве субъекта.

Причиной перебоев стала авария в энергосистеме соседнего региона.

Энергетики находятся на местах и работают с ночи. Основная задача – в кратчайшие сроки стабилизировать систему и обеспечить подачу электроснабжения абонентам говорится в заявлении правительства ЛНР, опубликованном в MAX

Подчеркивается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

При этом, ситуация осложняется ударами по объектам энергетической инфраструктуры ЛНР. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и ресурсы.