Москва29 октВести.Системами ПВО и силами МОГ над территорией ЛНР уничтожено свыше 40 воздушных целей, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.
Противник атаковал энергетическую инфраструктуру региона, в результате чего произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах.
Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целейговорится в публикации
Кроме того, сегодня ранним утром массированной атаке ВСУ подвергся центр Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Были повреждены почта, госархив и жилые дома, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ.
К счастью, пострадавших нетнаписал Пасечник
Правительство ЛНР информирует в мессенджере MAX, что в Луганске временно ограничено движение на четырех улицах.
Все службы и местные власти работают над устранением последствий атак, заверил Пасечник.