Над ЛНР сбито больше 40 воздушных целей, повреждена инфраструктура

Пасечник сообщил о последствиях массированной атаки ВСУ на ЛНР Над ЛНР сбито больше 40 воздушных целей, повреждена инфраструктура

Москва29 окт Вести.Системами ПВО и силами МОГ над территорией ЛНР уничтожено свыше 40 воздушных целей, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.

Противник атаковал энергетическую инфраструктуру региона, в результате чего произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах.

Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей говорится в публикации

Кроме того, сегодня ранним утром массированной атаке ВСУ подвергся центр Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Были повреждены почта, госархив и жилые дома, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ.

К счастью, пострадавших нет написал Пасечник

Правительство ЛНР информирует в мессенджере MAX, что в Луганске временно ограничено движение на четырех улицах.

Все службы и местные власти работают над устранением последствий атак, заверил Пасечник.