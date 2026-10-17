В ЛНР 23 муниципалитета обесточены в результате атаки ВСУ

В ЛНР из-за атаки ВСУ без света остались абоненты в 23 муниципалитетах В ЛНР 23 муниципалитета обесточены в результате атаки ВСУ

Москва17 окт Вести.С Луганской Народной Республике после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры без электричества остались абоненты в 23 муниципалитетах, включая Луганск. Об этом написал глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Боевики ВФУ атаковали энергетическую инфраструктуру республики. В результате чего произошло аварийное отключение абонентов в 23 муниципалитетах, включая столицу региона написал Леонид Пасечник

Отмечается, что в Луганске перебои с подачей энергии затронули Артемовский, Каменнобродский и Ленинский районы.

Ремонтники приступят к восстановительным работам, как только это станет безопасно. Часть потребителей подключат к резервным линиям электроснабжения.

Социальные объекты и медицинские учреждения сразу перевели на резервные источники питания.