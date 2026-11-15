После атаки ВСУ без света остались абоненты в северной части ЛНР

Жители северной части ЛНР остались без электричества из-за атаки ВСУ После атаки ВСУ без света остались абоненты в северной части ЛНР

Москва15 ноя Вести.Жители северной части Луганской Народной Республики остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГТРК "Луганск" со ссылкой на правительство ЛНР.

В результате атаки ВСУ обесточены абоненты в северной части ЛНР говорится в публикации

Отмечается, что свет пропал в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, а также в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском и Троицком муниципалитетах.

Частично электричества лишились потребители Алчевска, Луганска, Лутугинского, Перевальского и Славяносербского округов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что угроза новых атак ВСУ сохраняется. Ремонтные работы начнут, как только позволит обстановка.