Москва15 нояВести.Жители северной части Луганской Народной Республики остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГТРК "Луганск" со ссылкой на правительство ЛНР.
В результате атаки ВСУ обесточены абоненты в северной части ЛНРговорится в публикации
Отмечается, что свет пропал в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, а также в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском и Троицком муниципалитетах.
Частично электричества лишились потребители Алчевска, Луганска, Лутугинского, Перевальского и Славяносербского округов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что угроза новых атак ВСУ сохраняется. Ремонтные работы начнут, как только позволит обстановка.