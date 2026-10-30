Москва30 октВести.В 14 муниципалитетах Луганской Народной Республики нет электричества после ночных ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетического комплекса республики, еще в ряде районов фиксируются частичные отключения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе MAX.
Ночью неонацисты атаковали энергетический комплекс республики. В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключениянаписал Леонид Пасечник
Он подчеркнул, что проведение ремонтных работ осложняется из-за риска повторных ударов. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть электроснабжение. Медицинские и социально значимые объекты запитаны от резервных источников.
При восстановительных работах у части потребителей возможны скачки напряжения и временные отключения - без этого систему не стабилизировать. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения региона держит ситуацию на контроле.
Под обстрелы также попали транспорт, гражданская и коммунальная инфраструктуры.
Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ликвидировали порядка 100 воздушных целей над территорией ЛНР.