В ЛНР 14 муниципалитетов обесточены после атаки ВСУ на энергокомплекс

В ЛНР 14 муниципалитетов остались без света из-за удара ВСУ по энергокомплексу В ЛНР 14 муниципалитетов обесточены после атаки ВСУ на энергокомплекс

Москва30 окт Вести.В 14 муниципалитетах Луганской Народной Республики нет электричества после ночных ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетического комплекса республики, еще в ряде районов фиксируются частичные отключения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе MAX.

Ночью неонацисты атаковали энергетический комплекс республики. В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключения написал Леонид Пасечник

Он подчеркнул, что проведение ремонтных работ осложняется из-за риска повторных ударов. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть электроснабжение. Медицинские и социально значимые объекты запитаны от резервных источников.

При восстановительных работах у части потребителей возможны скачки напряжения и временные отключения - без этого систему не стабилизировать. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения региона держит ситуацию на контроле.

Под обстрелы также попали транспорт, гражданская и коммунальная инфраструктуры.

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ликвидировали порядка 100 воздушных целей над территорией ЛНР.