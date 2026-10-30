Москва30 октВести.Украинские боевики атаковали энергетический комплекс ЛНР в ночь на 30 октября. Об этом глава республики Леонид Пасечник сообщил в MAX.
Он добавил, что ряд муниципалитетов оказался обесточен из-за ударов противника.
Ночью неонацисты атаковали энергетический комплекс республики. В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключенияговорится в сообщении
Пасечник отметил, что в республике сохраняется угроза повторной атаки, что осложняет процесс ремонтных работ.
При этом медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.