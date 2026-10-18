Украинские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре ДНР ВСУ нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре ДНР

Москва18 окт Вести.Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Наши энергетики работали весь день. Без перерыва, на пределе, потому что понимали: люди устали сидеть в темноте и холоде, людям нужен свет. И только немного выдохнули - новый удар по инфраструктуре проинформировал Чертков в своем канале на платформе MAX

Глава правительства ДНР отметил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только оперативная обстановка станет безопасной.