ВСУ ударили по объектам энергетики в ДНР, часть республики обесточена Часть ДНР обесточена после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы Украины ударили по энергообъектам в Донецкой Народной Республике. После атаки частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь и другие населенные пункты. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Противник ночью предпринял массированную целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру Республики… По оперативным данным на утро, частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты в Волновахском, Амвросиевском, Тельмановском, Ясиноватском и Володарском муниципальных округах написал Чертков в мессенджере МАХ

Он отметил, что, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны Украины, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее о проблемах с электроснабжением рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. В городе без света остались более 40 тысяч абонентов. Всего по региону их количество достигло 279 тысяч.