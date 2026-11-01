Москва1 нояВести.Мариуполь, отдельные районы Донецка, Горловка и ряд других населенных пунктов ДНР обесточены из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР в MAX.
В настоящее время специалисты принимают меры для восстановления электроснабжения потребителей.
Помимо Мариуполя и прилегающих территорий, отключения затронули отдельные районы Донецка, Горловки и других населенных пунктов Республикисказано в публикации
В Министерстве отметили, что подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно. Однако до полной стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения.