Авария оставила без света Мариуполь, часть Донецка, Горловку и другие пункты ДНР

Мариуполь, часть Донецка и Горловка остались без света из-за аварии Авария оставила без света Мариуполь, часть Донецка, Горловку и другие пункты ДНР

Москва1 ноя Вести.Мариуполь, отдельные районы Донецка, Горловка и ряд других населенных пунктов ДНР обесточены из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР в MAX.

В настоящее время специалисты принимают меры для восстановления электроснабжения потребителей.

Помимо Мариуполя и прилегающих территорий, отключения затронули отдельные районы Донецка, Горловки и других населенных пунктов Республики сказано в публикации

В Министерстве отметили, что подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно. Однако до полной стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения.