Москва1 нояВести.В Донецке ведутся работы по восстановлению электроснабжения для 49 400 абонентов, сообщил в MAX мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, в 4 районах города произошло отключение 281 трансформаторной подстанции.
Частично в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах произошло аварийное отключениесказано в сообщении
Ранее сообщалось, что авария оставила без света Мариуполь, отдельные районы Донецка, Горловку и другие пункты ДНР. В республиканском Министерстве угля и энергетики отметили, что ремонтные работы будут вестись поэтапно. Однако до полной стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения.