Кулемзин: в Донецке ведутся работы по восстановлению света для 49400 абонентов

Почти 50 тыс. абонентов остались без света в Донецке, ведется ремонт Кулемзин: в Донецке ведутся работы по восстановлению света для 49400 абонентов

Москва1 ноя Вести.В Донецке ведутся работы по восстановлению электроснабжения для 49 400 абонентов, сообщил в MAX мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в 4 районах города произошло отключение 281 трансформаторной подстанции.

Частично в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах произошло аварийное отключение сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что авария оставила без света Мариуполь, отдельные районы Донецка, Горловку и другие пункты ДНР. В республиканском Министерстве угля и энергетики отметили, что ремонтные работы будут вестись поэтапно. Однако до полной стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения.